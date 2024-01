Condividi

Stage di Erba: si torna in aula. Olindo e Rosa potrebbero essere innocenti. Ci sono elementi sufficienti per riaprire un processo.

“Chi pagherà se dovessero davvero risultare innocenti per la strage di Erba?”

Francesco Storace, giornalista, già ministro ed ex governatore della regione Lazio

Certo che se dovessero risultare innocenti, sarebbe un nuovo caso di malagiustizia.

“Spero davvero che la Corte di appello di Brescia decida positivamente sul ricorso in revisione del processo per la strage di Erba. Ho sempre avuto la percezione, da tecnico, che esso abbia rappresentato uno dei, purtroppo, non rari casi di forzatura dei fatti all’interno di uno schema investigativo precostituito e “comodo” per polizia giudiziaria e pm, cui la giudicante, per endemica carenza di cultura della prova, ha prestato acquiescenza in tutti i gradi di giudizio. Non mi interessa se siano innocenti o colpevoli. Mi interessa che possano non avere avuto un giusto processo.” Così spiega Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica