Strade pericolose. Maione e De Vito (Napoli Libera) annunciano un sopralluogo

“Le principali arterie della municipalità Stella San Carlo all’Arena sono oggetto di molteplici sinistri e sono diventate autostrade non riconosciute”. E’ quanto si legge in una nota dei candidati della lista Napoli Libera Sara De Vito e Massimiliano Maione, inviata questa mattina agli organi di stampa. “L’incidente occorso questa notte, allorquando un’autovettura senza controllo si è schiantata sulla facciata di una banca, dimostra che in tema di viabilità è tempo di intervenire con solerzia prima che si verifichi l’irreparabile. Nei prossimi giorni” assicurano i candidati “effettueremo, con l’ausilio di tecnici specializzati, un sopralluogo al Corso Amedeo di Savoia , luogo che eleggiamo a simbolo della pericolosità stradale, al fine di sensibilizzare la cittadinanza e nell’intento di valutare soluzi oni”.

