Stop treni a Pavia per fuga di gas, ritardi e cancellazioni

Il traffico ferroviario oggi domenica 28 luglio è ancora sospeso a Pavia su disposizione della Prefettura per un intervento dei Vigili del Fuoco per una fuga di gas nelle vicinanze dei binari. Trenitalia inizialmente ha segnalato possibili ritardi per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Successivamente, dal sito dell'azienda, l'informazione secondo cui "la circolazione si svolge regolarmente sull'intera rete Alta Velocità. Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti". In particolare il FB 8619 partito da Milano Centrale alle 13,10 e diretto a Roma Termini è stato instradato su percorso alternativo via Torino/Alessandria e non ferma a Pavia. I passeggeri in partenza coinvolti possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto e rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia. L'Intercity 665 da Milano Centrale e diretto a La Spezia viaggia con un ritardo superiore a 120 minuti, mentre altri Intercity terminano la corsa a Voghera. Inoltre alcuni convogli sono stati instradati tra Milano e Voghera sul percorso alternativo via Piacenza e non fermano a Pavia. —[email protected] (Web Info)

