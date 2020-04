Stop jogging. Zinzi: “De Luca più veloce dei runner… a cambiare idea”

“Ora in Campania non si può più correre. Vincenzo De Luca più veloce dei runner… a cambiare idea”! Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi, firmatario di un’interrogazione insieme ai colleghi dell’opposizione di centrodestra, commenta su twitter il passo indietro del Presidente della Regione Campania sulle attività motorie consentite all’aperto.

