Stefano De Martino primo Ambasciatore della mozzarella di bufala di Cancello ed Arnone | 6 e 7 agosto | Cancello ed Arnone

Alla 44esima Festa della mozzarella di Cancello ed Arnone

che si avvale della direzione artistica di Gianni Simioli

prevista sabato 6 e domenica 7 agosto prossimi

il popolare presentatore e attore STEFANO DE MARTINO sarà nominato

su proposta del direttore artistico condivisa dal sindaco Raffaele Ambrosca

primo “AMBASCIATORE NEL MONDO

DELLA MOZZARELLA DI BUFALA DI CANCELLO ED ARNONE”.

«Un onore ed un piacere per me – ha dichiarato la star – tenere a battesimo questo importante incarico che porterò con orgoglio, fiero di rappresentare quell’autentica, inimitabile eccellenza apprezzata in tutto il mondo che trova nel basso Volturno, e a Cancello ed Arnone in particolare, una delle sue migliori e più genuine espressioni».

La cerimonia della nomina del noto presentatore e attore Stefano De Martino a primo Ambasciatore nel mondo della mozzarella di bufala di Cancello ed Arnone è fissata per sabato 6 agosto intorno alle 21.00, in apertura della 44esima edizione della FESTA DELLA MOZZARELLA promossa dal Comune e dalla Pro Loco “Terre di Cancia e Lanio”.

L’evento sarà preceduto e seguito da tanta musica, da performance e incursioni spettacolari, per celebrare il ritorno della storica Festa di Cancello ed Arnone di promozione del suo “oro bianco”.

Una Festa di tutti e per tutti, in primis per Sua altezza LA MOZZARELLA ed i suoi produttori. Perché quella prodotta da secoli e generazioni sul territorio di Cancello ed Arnone “non è una mozzarella, è La mozzarella“. Un appuntamento da non perdere dove tante altre saranno le “sorprese” e le “presenze”.