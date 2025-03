Stefano De Martino in “Meglio Stasera – Summer Tour”, appuntamento il 15 luglio all’Arena Flegrea di Napoli

2 minuto di lettura

Condividi

Stefano De Martino annuncia uno spettacolo speciale all’Arena Flegrea di Napoli. Martedì 15 luglio 2025 alle ore 21 porterà sul palco della più grande arena all’aperto del sud Italia, “Meglio Stasera – Summer Tour”. La nuova versione estiva del suo fortunato show che sta riscuotendo grande successo in tutta Italia torna nuovamente in scena con tante sorprese e novità. Stefano De Martino ritorna nella sua città con uno spettacolo unico nel suo genere, un quasi one man show tra musica, ironia, danza, emozioni e il grande talento del poliedrico artista partenopeo.

I biglietti per assistere allo spettacolo di Stefano De Martino all’Arena Flegrea sono già disponibili in esclusiva su ETES e nei punti vendita autorizzati. Per info : tel. 081.5628040 – [email protected].

Meglio stasera che domani o mai’, cantava negli anni 60 Miranda Martino in una piccola canzone gioiello arrangiata da Morricone. È quello che pensa Stefano De Martino: stasera è proprio il momento giusto per venire a incontrarlo negli spazi teatrali e nelle arene estive per trascorrere insieme un paio d’ore spensierate, nel senso letterale del termine ma soprattutto per conoscerlo meglio. C’è lo Stefano che racconta: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo. C’è lo Stefano ‘crooner’: insieme agli 8 musicisti della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: “Non è mai una sola canzone per volta”. Insomma, un’offerta speciale armonica, elegante e intrigante.

E ancora, c’è Stefano De Martino danzatore: nonostante – ma solo a suo dire – si sia accumulata un po’ di ruggine fra le giunture del ballerino di un tempo, è il momento di rimettersi in gioco, anzi, in ballo. E lo farà accompagnato nelle coreografie da alcuni ballerini professionisti (ex?) colleghi di qualche stagione addietro: la sfida è lanciata. E poi c’è lo Stefano imprevedibile, che porta sul palco dell’Arena Flegrea l’allegria di “Stasera tutto è possibile” e “Affari tuoi” ma anche gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico.

Dopo un centinaio di repliche in tutta Italia, terminate a inizio anno con il trionfale sold out al Politeama di Napoli e al Brancaccio di Roma, Stefano De Martino ci propone adesso la versione estiva di questo successo teatrale, con una nuova versione “in progress“, che strizza l’occhio agli ultimi sviluppi della sua carriera, ormai mainstream, e a nuovi esilaranti racconti verificatisi anche dopo l’inizio di questo lungo tour.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.