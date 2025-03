Stefano De Martino a Che tempo che fa: “Sanremo è un Boeing, devo imparare a volare”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Prima di condurre il Festival di Sanremo, Stefano De Martino ha bisogno di "altre ore di volo". "Ho capito che il nostro mestiere è simile a quello del pilota d'aereo: bisogna avere tante ore di volo per trasportare tanti passeggeri", dice il conduttore di Affari Tuoi a Fabio Fazio nel salotto di Che tempo che fa. "Se tu vedi il pubblico come dei passeggeri… io ho cominciato su Rai2 con dei comedy show quindi con un piccolo aereo, adesso Affari Tuoi è un vero e proprio aereo di linea. Fare il Festival significa guidare un Boeing e sorvolare l'oceano. Tutte quelle ore dove sotto non c’è nulla ancora un po’ a me spaventano. Continuo ad accumulare ore di volo perché vorrei pilotare quell’aereo con disinvoltura", spiega. —[email protected] (Web Info)

