Stefano Cirillo, l’annuncio del tiktoker: “Ho un cancro”

(Adnkronos) – "Comunque la vita è così strana… un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno". Stefano Cirillo, tiktoker seguito da quasi 216mila persone, ha deciso di condividere la notizia con i suoi follower. Nel video, che ha raggiunto 4,6 milioni di visualizzazioni, il giovane prima è in macchina, poi mostra il momento in cui gli vengono tagliati i capelli e poi mentre è su un letto d'ospedale in lacrime. Migliaia i commenti (circa 12mila fino a ora) di solidarietà e sostegno dei fan. Non manca chi condivide con il giovane, imitatore di Chiara Facchetti, la propria esperienza o chiede come se ne sia accorto. "Le analisi del sangue erano a posto, ho scoperto la leucemia da una risonanza magnetica e ulteriori esami. Non fermatevi alle analisi del sangue", ha scritto. Ha poi sottolineato l'importanza di affidarsi sempre a medici professionisti per esami approfonditi. In una storia su Instagram il giovane content creator, che negli ultimi tempi a causa della malattia aveva pubblicato poco, commenta un messaggio ricevuto "carino ma particolare". Una persona che gli augurava buona fortuna ma non era d'accordo sul fatto di condividere sui social una notizia del genere. "Il fatto che grazie a questa condivisione io stia meglio e mi senta pieno di forza è sano – ha scritto – Il fatto che tra queste milioni di visualizzazioni ci saranno sicuramente centinaia di persone con il cancro che si saranno sentite capite è sano. Anche il fatto che vi dica che da dei dolori alla schiena ho scoperto di avere un cancro è sano. E' informazione ed è controllo. Vi rigrazio per tutta questa energia positiva che mi sta arrivando", conclude. —[email protected] (Web Info)

