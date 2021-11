Stato di emergenza o stato di eccezione?

Condividi

“Possibile che sia prorogato stato di emergenza dopo la fine dell’anno, valuteremo a ridosso in base a curva epidemica”

Roberto Speranza

Lo stato di emergenza sta sfuggendo di mano.

“Giusto per essere chiari: lo stato di emergenza si può prorogare fino al 31 Gennaio. Per andare oltre occorre cambiare la legge dello stato di emergenza. Un po’ comodo mettere dei limiti per anche solo pensare di cambiarli con un emendamentino. No grazie.”

Claudio Borghi Aquilini, Lega

Norme primarie?

“”Faccio presente che lo stato di emergenza entro due anni deve cessare e ora voglio proprio vedere come possono rinnovarlo. Perché allora sì che diventa ‘stato di eccezione’.”

Massimo Cacciari

Mah…

“Regime dello stato di eccezione è nato con l’economia (imporre austerità e abbattimento diritti perché lo dicono gli economisti), sta maturando con la medicina (sospensione diritti perché c’è il virus) e deflagrerà, dopo aver raggiunto l’apice, con l’eccezione ambientale.”

Lidia Undiemi, economista e scrittrice

Intanto le manifestazioni sono vietate. Ciao core.

“Tutto questo non solo è paradossale, ma è anomalo e pericoloso perché proprio quando ci troviamo in situazioni di emergenza in situazioni particolari abbiamo bisogno di essere garantiti dalle nostre istituzioni.”

Giancristiano Desiderio, giornalista e scrittore

Sta venendo fuori di tutto!

“Report sbugiarda le multinazionali del vaccino. Peter Doshi sputtana le agenzie regolatorie. Un effetto avverso grave ogni 10-30 mila ragazzi nella fascia tra i 12 e i 24 anni. CTS bugiardo

STATO DI EMERGENZA di politici amorali (con annesso divieto di manifestare a Trieste)”

Massimo Baroni, L’alternativa c’è

E ancora…

“L’idea di Speranza e della sinistra è semplice: lo stato d’emergenza come nuova normalità. Chiunque ami la libertà non può che opporsi con forza! “

Daniela Santanchè, Fratelli d’Italia

Ma con l’87% di vaccinati e con il greenpass che dona a tutti la libertà, perché prorogare lo stato di emergenza?

Ai posteri l’ardua sentenza…

