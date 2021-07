Stati generali della Cultura della Città Metropolitana: “Per Procida 2022 grande inaugurazione il 22 gennaio e 300 giorni di attività”

Condividi

Grande successo per gli Stati generali della Cultura della Città Metropolitana di Napoli, che hanno avuto una prima sessione in occasione del G20, il 22 e il 23 luglio scorsi, e si sono conclusi idealmente con l’approvazione da parte del Consiglio Metropolitano, nell’ultima seduta, di importanti stanziamenti per la manutenzione straordinaria di musei, sale teatrali e auditorium dei Comuni e di un ordine del giorno, presentato dalla Consigliera Delegata alla Cultura come Sviluppo, Elena Coccia, che prevede la cancellazione dal Piano delle alienazioni immobiliari e l’inserimento nel prossimo Piano delle valorizzazioni (annualità 2022) di Villa Tropeano a Ponticelli.

“I fondi che abbiamo stanziato in Consiglio Metropolitano – ha affermato la Consigliera Coccia – si aggiungono alle tante risorse impegnate in questi anni per la cultura, anche con il Piano Strategico Metropolitano, perché consideriamo che, dopo la deindustrializzazione che ha subito il Mezzogiorno negli ultimi decenni, e in particolare l’area metropolitana partenopea, la cultura, coniugata al turismo, sia l’unico fattore che può consentire uno sviluppo vero e duraturo per il territorio”.

“Voglio ringraziare i tanti relatori, qualificatissimi – ha aggiunto Coccia – che sono intervenuti, e anche i tanti presenti, che hanno fatto diventare davvero, in questa settimana, Napoli capitale della cultura”.

Proprio alla Capitale italiana della Cultura 2022, Procida, è stata dedicata un’intera sessione degli Stati generali. Oltre ad aver patrocinato per prima la candidatura, poi rivelatasi vincente, la Città Metropolitana sosterrà Procida 2022 con un programma di infrastrutture logistiche che riguarderà sei Comuni dell’area flegrea, con la creazione di vari hub di accesso, e con la riqualificazione di strutture già presenti sull’isola.

“La Città Metropolitana ha creduto in Procida quando nessuno ci credeva – ha sottolineato il Sindaco dell’isola, Dino Ambrosino – e quindi ora possiamo celebrare un lavoro di squadra, insieme anche alla Regione Campania, di cui la Città Metropolitana è stata grande tessitrice. Stiamo mettendo a punto il calendario e lavorando per terminare al più presto tutti gli interventi infrastrutturali”.

Gli Stati generali hanno costituito l’occasione anche per annunciare la data dell’apertura di Procida 2022 e la durata degli eventi. “Apriremo il 22 gennaio con una grande cerimonia inaugurale che sarà svolta sull’isola e ci saranno 300 giorni di attività che organizzeremo non per generi, ma declinando ‘le cinque i’, i nostri 5 verbi di riferimento, che sono quelli innescati dalla cultura: inventare, ispirare, includere, innovare, imparare”, ha reso noto il direttore della candidatura, Agostino Riitano. “Il segreto della vittoria? Non si è trattato di un concorso di bellezza: la commissione ha valutato la capacità di Procida di creare un progetto almeno decennale, una visione manageriale della cultura che non tradisce, tuttavia, una qualità straordinariamente poetica”, ha spiegato Riitano.

Anche l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, è intervenuto sul tema: “Per Procida c’è la necessità di una riorganizzazione, anche in funzione delle esigenze pandemiche, purtroppo ancora presenti, in primo luogo nell’ambito dei trasporti. Il tema del turismo, strettamente connesso alla cultura, è un tema primario, e noi su questo dobbiamo giocarci il futuro, che non riguarda solo le aree costiere, ma anche quelle interne, perché solo così riusciamo a governare correttamente i flussi”.

“Per trasformare la cultura in sviluppo – ha suggerito, nel corso del suo intervento, Romano Benini, Docente di Sociologia del Lavoro, esperto della Presidenza del Consiglio e del programma ‘Il posto giusto’ in onda su Rai3 – servono infrastrutture logistiche e di marketing territoriale importanti, serve il capitale umano, la formazione, ed è necessario consentire alla cultura di essere presente in ogni settore economico”.

Per Procida 2022 la Città Metropolitana sta lavorando anche per far disputare una tappa del Giro d’Italia del prossimo anno nei comuni dell’area flegrea. E non solo: tra le manifestazioni prodromiche, i prossimi 29, 30 e 31 agosto l’Orchestra Mozarteum, l’ensemble riconducibile alla Scuola musicale di Salisburgo dedicata al grande compositore, si esibirà nella Cappella Reale della Reggia di Portici, facendo suonare anche l’organo su cui nel 1770 pose le dita l’allora 14enne Mozart, quando Napoli era capitale indiscussa della musica europea. “Quando avrò composto un’opera per Napoli mi si ricercherà ovunque – scrisse, più tardi, il musicista austriaco – con un’opera a Napoli ci si fa più onore e credito che dando cento concerti in Germania”.

“Voglio ringraziare il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris – ha concluso la Consigliera Coccia – per essere intervenuto e per il grande lavoro fatto nel settore della cultura in questi anni: un lavoro di grande importanza, con sostegni economici e normativi, che ha portato a risultati straordinari come quello di Procida: merito dell’isola, dei procidani, del Sindaco Ambrosino, ma anche del sostegno che anche la Città Metropolitana, grazie al Sindaco de Magistris, ha messo in campo”.

Di seguito il link alle interviste realizzate dalla Web Tv della Città Metropolitana. Link Youtube: CLICCA QUI

loading...