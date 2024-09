Startup: Mastrodonato (Digithon): “Per sviluppo servono fondi ed ecosistema integrato”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Le start-up per sviluppare i loro prodotti, oltre ai fondi necessari, hanno bisogno di un ecosistema che sia altamente integrato alle loro esigenze, un ecosistema che veda protagonisti altre aziende, istituzioni, il mondo accademico. Questo è molto importante". Così, con Adnkronos/Labitalia, Giuseppe Mastrodonato, cto e cofounder DigithON, a margine della prima giornata della maratona digitale fondata da Francesco Boccia e in corso a Bisceglie in Puglia. E, secondo Mastrodonato, "soprattutto c'è bisogno di una sburocratizzazione, in Italia non è facile come in altri Paesi al mondo fare azienda in modo semplice come dovrebbe esserlo". "Insomma l'Italia ha bisogno di diventare più semplice, un posto più semplice dove fare impresa", conclude. —lavoro/[email protected] (Web Info)

