Stalking, giornalista Enrico Varriale condannato a 10 mesi

(Adnkronos) – Il tribunale di Roma ha condannato a 10 mesi, pena sospesa, il giornalista televisivo Enrico Varriale, imputato per stalking e lesioni nei confronti della sua ex. Il giudice monocratico ha disposto per Varriale, una volta che la sentenza diventerà definitiva, un percorso che prevede la partecipazione a un percorso di recupero presso enti o associazioni rivolti a 'uomini maltrattanti'. Il pm oggi in aula aveva chiesto una condanna a 2 anni. "In molte storie sentimentali capita che una delle due parti voglia terminare la storia e che l'altra parte invece non si rassegni, mettendo in atto comportamenti esasperanti, ed è ciò che abbiamo visto in questa vicenda” ha sottolineato il pm in aula sollecitando la richiesta di condanna. "La giustizia continua a stupirmi. Non avrei mai creduto che si potesse condannare per stalking una persona la cui unica colpa è avere mandato decine di messaggi alla ex compagna, al fine di incontrarla per chiarire e chiederle scusa. Leggerò le motivazioni e sicuramente proporrò appello" commenta l'avvocato Fabio Lattanzi, difensore di Varriale. —[email protected] (Web Info)

