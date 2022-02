Stabilizzazione Lsu approvato nel Milleproroghe, Oliviero: “grande soddisfazione, grazie ai Deputato Piero De Luca e Michele Bordo”

Condividi

Estensione dei termini di stabilizzazione Lsu approvato nel Milleproroghe

Il Presidente del Consiglio Regionale, Gennaro Oliviero, lo scorso 22 febbraio ha inviato una nota al Ministero del lavoro dove chiedeva di inserire nel Milleproroghe una norma per prolungare la scadenza della convenzione degli Lsu. Con soddisfazione ha appreso che il vicecapogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, Piero De Luca, e il Deputato Dem, Michele Bordo, hanno provveduto a far inserire un emendamento al Milleproroghe, approvato la notte scorsa, con il quale sarà possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili. Le procedure consentiranno di assumere i lavoratori anche in deroga, fino al 31 marzo 2022, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli previsti dalla normativa vigente. La misura si applica a tutte le amministrazioni che utilizzano gli LSU. Vengono prorogati quindi sia i termini per le “stabilizzazioni” degli LSU al 31/03/2022, che i termini per le Convenzioni tra il Ministero del lavoro e le regioni per l’utilizzazione degli LSU al 31/12/2022. “E’ un grande risultato e ringrazio vivamente i deputati De Luca e Bordo per aver sposato subito la causa di questi lavoratori – ha dichiarato Oliviero – Questa è la dimostrazione che il Partito Democratico è presente sui temi sociali e della gente. Un impegno che coinvolge tutti i livelli istituzionali”