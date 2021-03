Stabilizzazione l.s.u Pozzuoli– M5S: “Un grande risultato per 139 L.S.U. le loro famiglie e tutta la città”

Condividi

Grazie al lavoro del M5S, ed in particolare su iniziativa del Senatore pentastellato Giuseppe Fabio Auddino e di numerosi senatori M5S campani, tutti gli enti pubblici hanno avuto la possibilità di procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili. Una strada intrapresa nella legge di bilancio 2018-20 nella quale sono stati stanziati dei fondi ad hoc per consentire agli enti pubblici di procedere, a costo quasi zero, alla loro stabilizzazione.

Dopo un lungo e travagliato percorso, finalmente anche il Comune di Pozzuoli ha dato il via alle procedure conclusive che permetteranno l’assunzione di 139 lavoratori, ponendo così fine a decenni di indegno precariato.

«È un grandissimo risultato per questi lavoratori e le loro famiglie, che finalmente avranno i diritti e la dignità che meritano dopo oltre 20 anni di servizio. Un particolare ringraziamento va alla Senatrice Silvana Giannuzzi, che con noi si è adoperata, in tutti i modi possibili, per superare le difficoltà sorte durante il percorso e portare a buon fine questa iniziativa. Ci teniamo, inoltre, a ringraziare il nostro senatore Giuseppe Fabio Auddino, primo firmatario della norma, che tanto si è battuto in questi anni per la causa degli LSU. Lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto, ma è una vittoria di tutta la Città.» Questo è quanto dichiarato dai due consiglieri del M5S Pozzuoli, Antonio Caso e Domenico Critelli.

“È stato un lavoro lungo e difficile, ma, per noi che siamo entrati in politica per rappresentare i cittadini senza voce, sapere che oggi 139 persone passano da una vita di precariato a una vita dignitosa e giusta, è una gioia immensa che ci ripaga di ogni sforzo. Un grazie dal profondo del cuore ai consiglieri M5S di Pozzuoli, Caso e Critelli, che hanno seguito costantemente in loco l’iter di stabilizzazione e i miei più sentiti auguri ai lavoratori e alle loro famiglie.” Queste le parole della senatrice Silvana Giannuzzi.

Nota dei Consiglieri Comunali Antonio Caso e Domenico Critelli del MoVimento 5 Stelle

