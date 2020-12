Stabilità, Zinzi (Lega): “Accolte le nostre proposte di buonsenso, su autismo l’impegno continua”

Condividi

“Le nostre proposte sul Teatro Mugnone di Marcianise, sul Museo Campano di Capua e per lo stadio provinciale del Nuoto di Caserta sono state accolte, a ulteriore dimostrazione che erano interventi di buonsenso. Si tratta di finanziamenti che contribuiranno nel primo caso all’avanzamento lavori dell’opera di restauro, negli altri due casi all’operatività del Museo e dello Stadio. Dispiace che altre proposte, ugualmente importanti per il territorio, non abbiano trovato il favore della maggioranza. L’impegno su temi fondamentali come l’Autismo continuerà in questa Legislatura con ancora maggiore vigore”.

Così il consigliere regionale Lega, Gianpiero Zinzi, commentando l’approvazione di tre emendamenti a sua firma nel corso della seduta di Consiglio sulla Legge di Stabilità regionale 2021. Nello specifico sono stati autorizzati: un contributo al Comune di Marcianise pari a 200mila euro per il completamento dei lavori di riqualificazione del Teatro Mugnone; un contributo alla Provincia di Caserta per un importo di 150mila euro da destinare al Museo Provinciale Campano di Capua; un contributo nella misura di 100mila euro da destinare allo Stadio provinciale del Nuoto.

