Lo shooting di moda a Sankt Moritz di MT Fashion di Miriam Tirinzoni promette di incantare il mondo

Le vette di St. Moritz hanno fatto da sfondo alla presentazione della nuova collezione WINTER del Brand di moda di Miriam Tirinzoni. L’appuntamento si è svolto nella seconda settimana di gennaio con un appuntamento dedicato alle donne, alle pellicce, ai copricapo in pelo, per celebrare la giornata internazionale della neve che ricade in data 21 gennaio 2024, è ormai dal 2012 che questa ricorrenza viene festeggiata, con lo scopo non soltanto di avvicinare adulti e bambini alla neve ma anche di sensibilizzare le persone alla salvaguardia dei paesaggi innevati. La collezione coniuga design e performance e presenta capi in pelliccia rigenerata dedicati a donne esigenti che amano frequentare la montagna ma con gusto e stile. Le pellicce sono capi sostenibili in quanto interamente rigenerate ridando nuova vita a pellicce presenti negli armadi che in alternativa non avrebbero trovato vita. Un’esclusiva sessione fotografica ha catturato la magia di questo scenario unico, trasformando la pittoresca località in uno sfondo mozzafiato per le ultime tendenze e creazioni di Miriam Tirinzoni. Non si tratta solo di uno shooting di moda, ma di un’esperienza che coniuga alta qualità, cultura e natura, dando vita a un’affascinante fusione di stile e ambiente. Sankt Moritz, già rinomata per le sue piste da sci e la sua atmosfera esclusiva, in inverno diventa il centro della scena mondiale della moda dove ogni scatto racconta una storia di eleganza, classe e avventura.

Miriam Tirinzoni, nativa della Valtellina, è una donna intraprendente e determinata, caratteristica delle persone cresciute in montagna. Laureata in Economia Politica, ha accumulato diverse esperienze manageriali e ha fondato MT CONSULTING SRL, azienda attiva nel fund raising e nella gestione dei rapporti con enti pubblici per ottenere agevolazioni e incentivi, collaborando con istituzioni come la Regione Lombardia e i Ministeri. Successivamente, ha avviato ENERGIE ALTERNATIVE ITALIA SRL, un’Esco focalizzata sulla promozione del risparmio energetico. Nel 2020, ha lanciato con successo il suo brand di moda MT Fashion.

Miriam Tirinzoni ha dimostrato la sua abilità nell’imprenditoria e nella consulenza, consolidando il suo ruolo nel settore della moda. Nel 2021, ha vestito Manuela Arcuri sul red carpet di Venezia78 con un abito bianco e nero che ha ricevuto molte recensioni positive. Nel 2022, ha vestito anche Delia Duran per la registrazione presso la trasmissione “Verissimo”. Sempre nel 2022, la Velina russa Vera Atiuskina ha scelto un outfit e una borsa di Miriam Tirinzoni. Durante EXPO Dubai 2022, ha ricevuto la menzione come “Stilista Rivelazione 2021″. Nel luglio del 2022, è stata insignita del Premio Accademico d’Onore Cartagine presso la Sala Protomoteca del Campidoglio a Roma dall’Associazione Cartagine.

