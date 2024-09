Spunta una ‘diga’ sul Tevere, mistero nel cuore di Roma

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Una diga di sassi sul Tevere, che interrompe per metà il flusso del fiume all'altezza dell'isola Tiberina. E' l'immagine che da alcuni giorni attrae la curiosità di cittadini e turisti che si affacciano da ponte Garibaldi. Si tratta, in realtà, di una striscia di terra ferma, provvisoria, per permettere il passaggio di macchinari nell'ambito di lavori, in capo alla Regione Lazio, per la messa in sicurezza del Tevere in vista del Giubileo. Un intervento da 3 milioni di euro, contenuto nel Dpcm Giubileo, per il ''ripristino delle infrastrutture idrauliche a protezione dell'isola Tiberina'', così da scongiurare il rischio di allagamento dell'isola dove ha sede l'ospedale Fatebenefratelli. ''E' uno strato di pietre – spiegano dalla Regione – per permettere il passaggio di escavatori così che possano lavorare in sicurezza per risistemare la scogliera, così da mettere al riparo da possibili allagamenti quella parte dell'isola solitamente invasa dall'acqua con la piena del fiume''. I lavori dovrebbero concludersi a metà ottobre e da quel momento il Tevere potrà riprendere il suo flusso normale anche nel tratto sotto ponte Garibaldi. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.