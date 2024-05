1 minuto di lettura

Circa 350 persone in campo in queste amministrative 2024, dopo 12 mesi di Commissariamento e alternanza di amministratori locali e procedure giudiziarie: è tempo che a Sant’ Antimo scenda in campo il “senso di responsabilità”! Non a caso una donna, la candidata Maria Picano della lista Sant’ Antimo Torna Viva, ha deciso di dare il suo contributo “civico e di impegno” in concretezza alla sua comunità, ma, soprattutto, alla terra dove spera di veder crescere sereno suo figlio. A prescindere dal dato elettorale o da chi l’urna decreterà Sindaco di Sant’ Antimo, Maria Picano aprirà lo Sportello Famiglia del C.A.D, acronimo di Centro Ascolto del Disagio, organizzazione nazionale di promozione sociale già molto attiva da più di dieci anni in Campania, con rappresentanze anche all’estero. Il primo giugno saranno a Sant’ Antimo proprio il Presidente dell’organizzazione, Gerardo Rosa Salsano e la responsabile regionale, Sonia Senatore, a rappresentare quanto già messo in campo dalla struttura in questi anni e quanto si farà per la tanto amata comunità di Maria Picano. Alla luce di quanto avvenuto negli ultimi anni, il territorio necessita di un punto Ascolto consolidato e professionale, che attivi la giusta sinergia di rete tra le altre realtà locali e l’amministrazione. Un riferimento certo, aperto a tutte le istanze, che supporti le necessità della famiglia nella risicata disponibilità di mezzi degli enti locali. Dalla nascita alle problematiche della disabilità e della terza età, dall’inserimento occupazionale di uno studente a fine percorso accademico quanto la formazione professionale di ragazzi che abbandonano la scuola, dal centro antiviolenza e discriminazioni fino alle opportunità di indipendenza economica di una donna che ha scelto di dedicarsi alla famiglia: uno Sportello che riporti la serenità nella quotidianità della Famiglia! Un Ascolto serio e responsabile, supportando così la crescita civile e culturale di una comunità bistrattata da troppi anni.

