Sport: in Senato un viaggio di emozioni

Condividi

Per un’ora nella Sala Stampa Nassirya di palazzo Madama, presso il Senato della Repubblica, una pioggia di emozioni autentiche, raccontate nella loro preziosa verità al di fuori di qualsivoglia retorica, ha accompagnato e illuminato la presentazione del libro di Carmen De Gironimo ‘Emotional- Verso il tuo goal’ (ed. Resalio). Con la Senatrice Daniela Sbrollini (che, da padrona di casa , ha voluto la presentazione in Senato) , con Alfonso Morrone, presidente A.DI.CO.SP e Jacopo Volpi, vice direttore di RAI Sport, l’autrice – già formatrice ed emotional trainer- nell’esporre i suoi contenuti ha dribblato con grande padronanza tra quegli scorci emozionali che appartengono a tutti ma che troppo spesso ignoriamo, soffochiamo e soprattutto non conosciamo. E invece la chiave sta proprio nel conoscersi con consapevolezza trasformando magari i nostri punti deboli in punti di forza, le nostre fragilità in potenza e vitalità. Il calcio dunque come metafora di vita le cui regole e la cui disciplina possono per noi diventare un valido riferimento per indirizzare le nostre virtù nel modo più benefico e costruttivo per noi quindi, di riflesso, per l’intera società. “Gli altri non sono minaccia o offesa o motivo di rabbia costante ” ha tenuto a sottolineare l’autrice Carmen De Gironimo nel corso della presentazione, “ma sono innanzitutto relazione. Imparare a relazionarsi con le proprie emozioni vuol dire imparare a relazionarsi anche con gli altri, e imparare a conoscere e riconoscere le nostre dinamiche interiori vuol dire conoscere i moti di animo anche di chi è al di fuori di noi. E questa consapevolezza scatena una forza impareggiabile che contempla l’inclusione, l’armonia , la serenità. Che non è rassegnazione né assuefazione ma traguardo prezioso da cui prendere linfa vitale, ancora e ancora, secondo un processo virtuoso che può irradiare ogni nostro singolo gesto e ogni nostra singola scelta toccata dalla luce della visione”. Con tre prefazioni importanti tra cui una eccezionale (Alfonso Morrone, presidente ADICOSP; Giuliano Giannichedda, ex calciatore e allenatore e quella straordinaria di Gabriele Gravina, Presidente FIGC) e forte dell’esperienza acquisita proprio nelle trasmissioni televisive calcistiche in cui affronta il gioco del calcio in modo ‘emozionale’, con quest’opera l’autrice regala uno scrigno prezioso di perle e suggerimenti, partendo dalla sua esperienza personale per poi offrire al lettore una visione laterale della vita i cui schemi (sociali, culturali, antropologici…) possono bloccare anche le azioni più suggestive, se non si conoscono e non si declinano secondo quella che è la propria natura. Insomma, un viaggio magico tra i segreti delle nostre potenzialità raccontate in un modo unico e accattivante, per raggiungere ciascuno il proprio personale GOAL. Del resto si sa, quando muoviamo le cose dentro, anche la realtà esterna cambia.