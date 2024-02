Condividi

E’ stato presentato, presso la sede della Fondazione ITS BACT, in via Armando Diaz a Napoli, il Corso di Formazione TECNICO ESPERTO DELLA DIREZIONE DI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI, GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) e patrocinato dal CONI Campania.

Il percorso formativo è stato presentato da Aniello Di Vuolo, Presidente della Fondazione ITS BACT e Marco Mansueto della Scuola Regionale dello Sport CONI Campania, con le conclusioni di Sergio Roncelli Presidente Coni Campania.

I relatori hanno illustrato le molteplici opportunità offerte da questo progetto per i giovani ma anche per persone disoccupate e over 50. La misura GOL, finanziato grazie ai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), presenta diversi percorsi inerenti all’ambito sportivo; il primo di questi percorsi è rivolto alle persone che intendono acquisire la qualifica di “Tecnico Esperto Della Direzione Di Palestre e Impianti Sportivi”, ovvero di svolgere il ruolo di Manager che sappia dirigere centri benessere, palestre, impianti e strutture sportive. Il corso, per il quale è previsto anche un compenso mensile per i partecipanti, si articola in una formazione di 300 ore svolta in 150 ore modalità FAD e 150 ore stage, per l’acquisizione della qualifica bisogna superare un esame finale. I requisiti per l’amissione sono un grado d’istruzione pari al diploma e aver conseguito la maggior età, la validità del corso è vincolata ad un livello di assenze non superiore al 20% delle ore previste.

All’evento si è fatto riferimento, con Martina Rodriguez dirigente regionale di FPC CISAL SCUOLA, alla nuova figura di OSA (Operatore Socio-Assistenziale) nelle scuole, fornendo un’assistenza nei bisogni primari, quali l’igiene, l’alimentazione e nella mobilizzazione ovvero offrendo aiuto nelle attività quotidiane; nel caso specifico delle scuole il personale OSA è affiancato dal personale ATA e da educatori. Nella presentazione sono stati messi in primo piano i valori e soprattutto l’importanza dello sport nella vita quotidiana, proprio per questo il CONI Campania vuol rendere accessibile il mondo dello sport a tutte le persone, dando nuove opportunità ai giovani sottraendoli alla vita di strada con il “Modello Campania”; proprio in questa settimana c’è stata la firma da parte di Sergio Roncelli e Flavio De Martino Direttore Generale ARUS per l’affidamento dello Stadio Collana al CONI, con la partecipazione di Giovanni Malagò, Vincenzo De Luca e dei più stretti collaboratori del Presidente Roncelli, Marco Mansueto ed Enzo Marra della Scuola Regionale dello Sport CONI.