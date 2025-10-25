Sport, Entain supporta YouSport nella realizzazione dei Campi ‘Roberta Guaineri’

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Lo sport come motore di inclusione e dialogo. Con questa visione Entain ha supportato YouSport per la realizzazione dei Campi sportivi ‘Roberta Guaineri’, progetto dedicato alla memoria dell’ex Assessora allo Sport del Comune di Milano, inaugurato il 25 ottobre 2025. L’iniziativa – si spiega in una nota – ha portato a nuova vita a due impianti sportivi all’interno dell’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni, nella periferia nord della città. L’intervento ha previsto la riqualificazione di un campo da calcio a 5 e di un campo polivalente, insieme alla creazione di percorsi accessibili per le persone con disabilità, per favorire una fruizione davvero inclusiva.

Il rinnovamento degli spazi “punta a garantire accesso alla pratica sportiva, con attenzione particolare alle persone più fragili. Impianti moderni, sicuri e accessibili sono fondamentali per vivere pienamente i valori educativi e sociali dello sport e per offrire un esempio concreto di sviluppo e inclusione. Lo sport si conferma così un potente collante sociale, capace di abbattere barriere e costruire legami duraturi nel quartiere e nella comunità”. L’intervento ai Campi ‘Roberta Guaineri’ si inserisce nel percorso di Entain – con diverse iniziative già avviate sul territorio – volto a promuove infrastrutture sportive inclusive e accessibili, in grado di generare valore misurabile grazie a un modello di collaborazione pubblico–privato replicabile in tutta Italia.

“Siamo orgogliosi di sostenere il progetto Roberta Guaineri al fianco di YouSport, che rappresenta un modello di collaborazione virtuosa tra istituzioni, imprese e terzo settore – ha dichiarato Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director di Entain in Italia. – Restituire spazi che coniughino sport e inclusione significa investire nel futuro dei nostri territori. In questa direzione, con il nostro CSR Award promuoviamo ogni anno momenti di confronto e co-progettazione capaci di generare partnership durevoli e risultati misurabili, concreti e sostenibili.”

