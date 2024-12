Sport e Solidarietà: “I Pochos Volley Napoli protagonisti della giornata di raccolta fondi per Telethon al centro Pino Daniele”

1 minuto di lettura

Condividi

Un evento di sport e beneficenza per sostenere la ricerca scientifica contro le malattie genetiche

In occasione della tradizionale raccolta fondi per Telethon, che caratterizza il mese di dicembre con numerose iniziative solidali culminanti nella celebre Maratona TV, i Pochos Volley Napoli hanno preso parte a una straordinaria Giornata di Sport presso il “Centro Pino Daniele” di Caivano, gestito dalle Fiamme Oro. L’evento, concepito per promuovere la solidarietà attraverso lo sport, è stato un grande successo, combinando attività sportive, intrattenimento e generosità per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica contro le malattie genetiche.

La giornata ha visto protagonisti atleti e appassionati di numerose discipline, tra cui pallavolo, calcio, padel, tennis, danza e calcio balilla. Gli ingredienti principali sono stati il divertimento, la voglia di stare insieme e il forte impegno collettivo per una causa così importante. I Pochos Volley Napoli hanno dato un contributo significativo sia dentro che fuori dal campo. Sul piano sportivo, hanno conquistato la vittoria nel Girone Unico di pallavolo, superando le selezioni BNL e trionfando in un match finale molto combattuto contro una delegazione mista degli Storm Volley di San Sebastiano, avversari sempre leali e amici di vecchia data.

Oltre all’aspetto agonistico, l’evento ha messo in luce il vero significato della giornata: raccogliere fondi per sostenere le ricerche scientifiche che possono migliorare la vita di tante persone colpite da malattie genetiche. I sorrisi, l’entusiasmo del pubblico e la partecipazione attiva delle squadre hanno creato un clima unico, dimostrando ancora una volta il potere dello sport come strumento per fare del bene. I Pochos Volley Napoli ringraziano tutti i partecipanti, gli organizzatori e il pubblico per aver condiviso questa straordinaria esperienza. Insieme, possiamo continuare a sostenere la ricerca e fare la differenza.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.