Sport, De Giorgi (ct volley): ‘Ogni sfida ci ha fatto crescere’

Al Salone d’Onore del CONI di Roma si è svolta la 20ª edizione del Premio ASI Sport & Cultura. Nel corso dell’evento, il CT della Nazionale di volley maschile Ferdinando De Giorgi ha ripercorso il lungo cammino della squadra azzurra, sottolineando l’importanza del lavoro, della disponibilità del gruppo e della capacità di alzare continuamente l’asticella.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it