SPIRE di Maria Pia Nocerino compie un anno. Un esordio letterario di successo tra critica, pubblico e nuovi traguardi

Nel panorama della narrativa contemporanea, SPIRE, romanzo d’esordio di Maria Pia Nocerino, festeggia il suo primo anniversario confermandosi come una delle voci emergenti più interessanti della nuova letteratura italiana. Pubblicato da Rossini, marchio editoriale del gruppo Santelli, il romanzo ha attraversato un anno ricco di riconoscimenti, apprezzamenti e incontri, conquistando pubblico e critica con una storia potente, delicata e profondamente umana.

Il consenso attorno a SPIRE si è tradotto in un vivace tour di presentazioni che ha portato l’autrice in alcuni dei più iconici salotti culturali del Sud e del Centro Italia.

Tra gli appuntamenti più imminenti:

20 giugno 2025 – Roma: SPIRE sarà protagonista della rassegna “Roma Legge d’Estate”, occasione d’incontro con i lettori nella cornice culturale della Capitale presso Ribes Prati.

sarà protagonista della rassegna “Roma Legge d’Estate”, occasione d’incontro con i lettori nella cornice culturale della Capitale presso Ribes Prati. 25 giugno 2025 – Napoli, Libreria Raffaello (Vomero, Via Kerbaker 35, ore 18.30): una serata speciale in cui dialogheranno con l’autrice la Dott.ssa Floria Bufano e la Dott.ssa Rita Felerico, con la moderazione del sociologo Maurizio Vitiello. Le letture saranno affidate all’attrice Marcella Vitiello.

26 giugno 2025 – Fondazione Sorrento: presso Villa Fiorentino interverranno il giornalista Gigi Maresca, il teologo Nello Clemente e il Dott. Antonio Coppola, Dirigente del Servizio Socio-Sanitario dell’ASL SALERNO.

30 giugno 2025 – Castellammare di Stabia, Secret Garden Apartment: a chiudere il mese sarà una suggestiva presentazione nei giardini della struttura, con la giornalista Giusy Somma a dialogare con l’autrice e le letture curate dall’attrice Cira Conte.

«Sono estremamente felice e grata per queste meravigliose e preziose opportunità offerte al mio romanzo – dichiara Maria Pia Nocerino – “La storia narrata trae ispirazione da eventi reali. Sebbene l’incontro tra i protagonisti della vicenda sia frutto di invenzione narrativa e il loro presente sia nato dalla mia immaginazione, il loro passato e il loro futuro sono radicati in vicende autentiche che ho reinterpretato attraverso la mia scrittura. Prima di avventurarmi nella creazione di queste pagine, ho infatti dedicato molto tempo all’ascolto di testimonianze dirette” – riferisce l’autrice.

Il successo di SPIRE è stato suggellato anche da importanti riconoscimenti istituzionali: tra gli ultimi in ordine cronologico, la menzione speciale ottenuta al Premio Internazionale Ipazia, promosso dall’Associazione Ipazia di Visciano e patrocinato dal Parlamento Europeo.

SPIRE di Maria Pia Nocerino, edito da Rossini, è disponibile presso tutte le librerie, presso il sito della Santelli e presso tutti i bookstore online. Genere: Narrativa – EAN 9791259695093 – Pagine 146 – Formato 14×21 brossura.

SPIRE di Maria Pia Nocerino – sinossi:

Marlena sta cercando di risollevare le sorti di una gelateria di famiglia che da tempo non naviga più in buone acque quando incontra e conosce Paul. Tra i due nasce una relazione che diventerà un’importante storia d’amore.

Al centro della storia, il coraggio di chi sceglie di prendersi cura, giorno dopo giorno, di una persona cara la cui memoria si sfalda.

Nel corso della narrazione emerge un doloroso segreto: Marlena ha vissuto sulla sua pelle l’ombra della violenza e l’incubo di uno stalking implacabile.

I frammenti del suo passato tornano a galla portando alla luce la forza nascosta di una donna che ha lottato per riprendere in mano la propria vita, ma ciò che più fa temere Paul, non è il passato di Marlena, ma il loro futuro.

BREVE BIO:

MARIA PIA NOCERINO (Torre del Greco, 1972) – Giornalista, poetessa e autrice, la sua passione per la scrittura si è tradotta in riconoscimenti e premi legati a concorsi di poesia e narrativa.

Oltre alla scrittura, ha coltivato per anni la passione per la corsa agonistica; un’esperienza che ha saputo intrecciare con la sua attività letteraria, riconoscendo nella corsa le stesse qualità necessarie alla scrittura: disciplina, dedizione, costanza e motivazione.

Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Campania, nel 2024 ha esordito nel mondo della narrativa con il suo primo romanzo, SPIRE edito da Rossini – romanzo che ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore di tantissimi lettori.

