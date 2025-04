Spinea, graffette nella merenda: tre bambini di 5 anni in pronto soccorso

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Tre bambini sono finiti al pronto soccorso dopo aver mangiato dei panini al cioccolato comprati al supermercato, che contenevano graffette di metallo. È accaduto a Spinea, nel Veneziano, come riporta 'Il Gazzettino'. Una donna aveva acquistato i prodotti al supermercato della zona per darli, come merenda, al figlio di 5 anni e agli amici che stavano giocando all'oratorio. Quando in serata però ha assaggiato i dolci rimasti nella busta, ha trovato delle graffette da cucitrice nei panini e ha subito avvisato i genitori degli altri bambini. Da lì la chiamata al pediatra e le radiografie al Pronto soccorso, al fine di escludere l'ingestione di corpi estranei. Una delle mamme ha raccontato a 'Il Gazzettino' che nelle feci di uno dei tre bambini che hanno mangiato la merenda è stata trovata una graffetta: "Potevano esserci danni all’intestino". Il pane al cioccolato in questione proviene da un laboratorio fornitore del supermercato. La donna che ha acquistato la merenda ha mandato una mail ai Nas e ora verranno svolte le indagini per determinare l'origine delle graffette e prevenire ulteriori rischi per i consumatori. —[email protected] (Web Info)

