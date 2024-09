Spettacolare serata di Belcanto sul mare nel porticciolo romano di Gianola Formia

2 minuto di lettura

Condividi

Sull’affascinante palcoscenico del Porticciolo “romano” di Gianola si è svolta ieri 1 settembre ,in occasione della prima serata dell’ ottava edizione de “La Porta del Sud” a Formia, un’esibizione canora in un’atmosfera davvero da sogno.

La performance è stata offerta dal soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli, artisti lirici di spessore internazionale e rappresentanti della storica Associazione Culturale Noi Per Napoli, nata per promuovere la musica lirica classica e la cultura partenopea in Italia e nel mondo.

La bravura degli artisti ed il fascino di un’ isola naturalistica intrisa di storia hanno contribuito a creare un’ atmosfera davvero incantevole.

Il numeroso e caloroso pubblico accorso e posizionato da tutti i lati dell’ insenatura, taluni anche sulla scogliera,con la suggestiva accensione di torce e luci degli smartphone,ha tributato agli artisti applausi e consensi per avere trasmesso loro coinvolgimento e forti emozioni, attraverso le sentite ed impeccabili interpretazioni di pagine del repertorio musicale e del belcanto che hanno spaziato dalla romanza da salotto,alle arie,duetti di opera ed operetta fino all’ immancabile canzone classica napoletana, con brani storici ed immortali aventi come filo conduttore il tema del mare,del tramonto, della sera e e stelle .

La voce adamantina e ricca di vibrazioni sonore che hanno toccato le corde del cuore del soprano Olga De Maio, la rotondità pastosa ed appassionata del tenore Luca Lupoli , accompagnati dalla sapiente ed orchestrale bravura della pianista Natalya Apolenskaja.

” Le voci del soprano Olga De Maio e del tenore Luca Lupoli hanno fatto cantare perfino il mare e sono arrivate al cielo!

Ha vibrato il Porticciolo Romano con il loro bel canto! “

L ‘Evento gode del patrocinio del Parco Riviera di Ulisse grazie alla sensibilità del commissario Avv. Massimo Giovanchelli che ha percepito l idea e della Camera di Commercio LT/FR nella persona del Dott. Giovanni Acampora che ha creduto e patrocinato il progetto .

La Porta del Sud” e’ organizzata dall’ Associazione Culturale La Magica e dal suo presidente Augusto Ciccolella.

Un’ occasione da non perdere per l’opportunità di vivere il Parco Riviera di Ulisse come non l’avete mai visto prima, per un’estate di scoperte, divertimento e meraviglia, immersi nella natura e nella cultura del magnifico Parco Riviera di Ulisse comprendente i territori di Gaeta, Formia, Minturno, Itri e Sperlonga: monte Orlando parco regionale di Gianola e Monte di Scauri, patrocinato da Informare e Camera di Commercio di Latina Frosinone,con un programma ricchissimo di eventi per tutti i gusti e tutte le età.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.