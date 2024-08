“Spare – Il Minore”, memoir del principe Harry, in autunno sarà pubblicato in edizione paperback per Penguin Random House

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il memoir del principe Harry, "Spare -Il Minore", divenuto un bestseller internazionale, uscirà in edizione paperback il 22 ottobre negli Usa e in Italia, solo il 24 nel Regno Unito. Nel nostro Paese sarà in libreria per gli Oscar Mondadori. Lo ha annunciato la Penguin Random House. Complessivamente il libro sarà pubblicato in 16 lingue. La nuova edizione (in italiano di 544 pagine, euro 16) avrà la stessa immagine di copertina della precedente hardcover e i contenuti del libro resteranno invariati. "Spare" è stato pubblicato per la prima volta il 10 gennaio 2023 e ha venduto, in seguito, più di 6 milioni di copie in tutto il mondo. Il volume detiene il Guinness World Record per il libro di saggistica venduto più velocemente di tutti i tempi. Il principe Harry, duca di Sussex, è marito di Meghan Markle, padre di Archie di Sussex e Lilibet di Sussex, attivista per i diritti umani, veterano militare, ambientalista e portavoce delle campagne a favore della salute mentale. Vive a Santa Barbara, California, con la sua famiglia e tre cani. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.