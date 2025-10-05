Sparatoria in Alabama, almeno 2 morti e 12 feriti alla fiera di Montgomery

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' di almeno due morti e 12 feriti il bilancio di una sparatoria a Montgomery, in Alabama, dove era in corso una Fiera Nazionale. Lo ha dichiarato il capo della polizia di Montgomery, Jim Graboys, precisando che almeno tre persone hanno riportato ferite potenzialmente letali. Al momento non ci sono indicazioni sul movente e nessuno è stato preso in custodia. "Voglio dichiarare espressamente che utilizzeremo tutte le risorse e faremo tutto il necessario per perseguire le persone coinvolte", ha affermato Graboys. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

