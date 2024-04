0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Un 40enne italiano è stato ferito con quattro colpi d'arma da fuoco alle gambe questa sera a Milano. La vittima è stata soccorsa poco dopo le 18 in viale Marche e trasportata in codice giallo all'ospedale di Niguarda, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Non è, comunque, in pericolo di vita. A quanto si apprende, la vittima era nota alle forze dell'ordine e aveva numerosi precedenti per sia per droga che per reati contro il patrimonio. Lo fanno sapere in una nota i carabinieri di Milano. Sono in corso le indagini dei militari del nucleo radiomobile della compagnia Duomo per rintracciare l'aggressore. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia Duomo per rintracciare l'aggressore e ricostruire la dinamica dell'accaduto, attraverso le testimonianze di chi ha assistito alla sparatoria e l'analisi delle immagini, riprese dalle telecamere della zona. —[email protected] (Web Info)

