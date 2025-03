Spagna, incidente tra pullman a Barcellona: coinvolti studenti italiani, due feriti

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Alcuni studenti italiani del liceo classico 'La Farina' di Messina sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto oggi, 3 marzo, tra due pullman in Spagna, sulla Diagonal di Barcellona. E' quanto riferiscono fonti della Farnesina. Il consolato a Barcellona sta seguendo la situazione e il console sta fornendo assistenza. Nell'incidente sono rimaste ferite in totale 34 persone, di cui quattro in modo critico, ha fatto sapere il Sistema di emergenza medica della Catalogna (Sem). Secondo quanto apprende l'Adnkronos i due studenti di Messina feriti, un ragazzo e una ragazza, avrebbero riportato una lussazione al menisco e la frattura del setto nasale. "L'autobus sul quale viaggiavano gli studenti – dice all'Adnkronos Giuseppe Pierro, direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia – si è scontrato con un altro ed è andato a finire contro un albero. Due i ragazzi feriti, entrambi hanno riportato lievi escoriazioni, che faremo rientrare anticipatamente domani, mentre gli altri proseguiranno la loro gita". "Su richiesta del ministro Giuseppe Valditara – prosegue – informato costantemente, ci siamo subito attivati, abbiamo fatto scattare verifiche immediate e contattato la scuola". —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.