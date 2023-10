Spaccio nella sala giochi

Condividi

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di circa 35 grammi di stupefacenti di vario genere, già suddivisa in dosi. Si tratta di un 25enne, gestore di una sala giochi di Montemiletto, tradito dall’infallibile fiuto di ‘Neo’, il pastore tedesco del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, che ha rintracciato la droga nonostante fosse stata sapientemente occultata in un vano del bancone di mescita del locale. Altre tre persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacente, e dunque amministrativamente segnalate alla Prefettura di Avellino.