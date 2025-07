Sovraffollamento carcerario, Anna Tortora (Azzurro Donna): “Serve un’azione concreta che metta al centro dignità e sicurezza”

1 minuto di lettura

Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riportano al centro dell’agenda politica un tema non più rinviabile: quello del sovraffollamento carcerario e delle condizioni in cui versano le nostre strutture penitenziarie. Forza Italia, anche grazie all’impegno portato avanti negli ultimi mesi, rinnova la propria determinazione a sostenere riforme incisive, capaci di coniugare legalità, sicurezza e dignità.

Raffaele Nevi (Forza Italia):

“Il sovraffollamento nelle carceri è una realtà insostenibile e le parole del Presidente Mattarella hanno colto nel segno: serve un’azione concreta perché sappiamo bene che non possiamo più permetterci di rimandare.

Grazie anche alla mobilitazione di Forza Italia dell’anno scorso, l’attenzione istituzionale è cresciuta molto. Il Governo sta lavorando su misure normative che affrontino la questione in modo strutturale, a partire dalla condizione del personale penitenziario fino alla gestione dei detenuti tossicodipendenti.

Vogliamo agire con determinazione, privilegiando soluzioni pratiche ed incisive”.

Anna Tortora (Azzurro Donna – Forza Italia):

“Condivido pienamente le parole dell’onorevole Nevi e lo spirito dell’appello del Presidente Mattarella: sul tema del sovraffollamento carcerario non si può più aspettare.

Come Azzurro Donna, siamo da sempre vicine a chi vive e lavora negli istituti penitenziari, con una particolare attenzione alla condizione delle donne detenute e del personale femminile.

È necessario intervenire con misure strutturali, ma anche con uno sguardo umano e sociale: garantire percorsi di reinserimento, rafforzare il supporto psicologico e sanitario per i detenuti – specie quelli tossicodipendenti – e tutelare la dignità e la sicurezza del personale penitenziario sono priorità che Forza Italia, anche grazie al nostro impegno, sta portando avanti.

Serve una giustizia che punisca, ma che sappia anche rieducare e restituire opportunità. Solo così si costruisce una società più giusta e sicura.”

