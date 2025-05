‘Sostenibilità: i giovani e la percezione del futuro’, il 26 maggio la presentazione del libro

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Giovani e sostenibilità, insieme. Ovvero, le persone che hanno più futuro davanti e la condizione necessaria ma non sufficiente per costruirlo. Come vivono le nuove generazioni la sostenibilità? Cosa ne sanno? In che misura la sostenibilità è presente nei loro comportamenti? Si traduce in forme di impegno o in prudenti disimpegni? Trovano soddisfazione le loro esigenze nel contesto sociale ed economico, nelle aziende e nelle istituzioni? A queste domande cerca risposte il libro ‘Sostenibilità: i giovani e la percezione del futuro', edito da FrancoAngeli, che presenta il Secondo rapporto sulla sostenibilità sociale di Eikon Sc, in collaborazione con Adnkronos. Il libro sarà presentato il 26 maggio, dalle 11, in diretta streaming sul sito adnkronos.com. Saranno presenti in studio Paola Aragno, Cristina Cenci, Enrico Pozzi, autori e rispettivamente vicepresidente, senior partner e presidente di Eikon Sc, insieme al direttore scientifico di ASviS Enrico Giovannini, che ha curato la prefazione, e al vicedirettore di Adnkronos Fabio Insenga, che ha scritto l'introduzione. In collegamento, interverranno rappresentanti delle aziende che hanno contribuito con i loro progetti: Edison, Gruppo Fs, Inwit, Philip Morris Italia, Pomellato, Poste Italiane, Sisal. Ecco

