Sospeso il consiglio comunale di San Marco dei Cavoti (BN)

Il prefetto di Benevento Carlo Torlontano ha sospeso il consiglio comunale di San Marco dei Cavoti a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020 nel termine fissato dalla normativa vigente, in base a quanto previsto dall’art. 141 del Testo unico degli enti locali.

Ha, contestualmente, nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente, attribuendogli le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio, conferendogli anche l’incarico di commissario ad acta per l’approvazione dei documenti contabili in sostituzione del consiglio comunale inadempiente alla diffida.