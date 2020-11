Sospese le attività ambulatoriali di radiodiagnostica, interrogazione di Zinzi (Lega): “Non esiste solo il Covid”

Condividi

Il capogruppo regionale Lega Gianpiero Zinzi ha protocollato un’interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta Vincenzo De Luca avente ad oggetto “Chiarimenti sulla sospensione delle attività ambulatoriali di Radiodiagnostica”.

L’interrogazione muove dall’annunciato esaurimento dei budget assegnati dalla Regione Campania alla disciplina di Radiodiagnostica. La conseguenza è che i pazienti bisognosi di queste prestazioni non possono rivolgersi né alle strutture pubbliche in questo frangente e né a quelle private accreditate senza pagare di tasca propria, eppure la normativa consentirebbe di derogare ai limiti di spesa.

“L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando – ha dichiarato Zinzi, componente della Commissione Sanità del Consiglio regionale – non deve farci dimenticare che esistono altre patologie ed altre necessità da soddisfare per garantire il diritto alla salute dei cittadini. In questo momento delicato, con la sospensione delle attività ambulatoriali, l’esaurimento dei budget diventa un grande problema e un peso economico troppo oneroso per le famiglie. De Luca integri i budget”.

