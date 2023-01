SOSarno.it certificato dalla Green Web Foundation

Condividi

SOSarno.it è stato certificato come sito “green” dalla Green Web Foundation, organizzazione no-profit che ha l’obiettivo di sostenere la transizione ecologica anche nel mondo digitale e di sviluppare strumenti per accelerare questo cambiamento.

SOSarno.it è stato lanciato nel novembre 2020 dallo stabiese Giuseppe Caruso, esperto di marketing e comunicazione, in collaborazione con la web agency ZuzùWork, con l’obiettivo di invitare i cittadini a segnalare gli scempi ambientali che si verificano nel fiume Sarno. Il funzionamento del sito è semplice e intuitivo: attraverso un form dedicato, l’utente può inviare segnalazioni in tempo reale, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare foto. Questo strumento offre ai cittadini un modo semplice e accessibile per svolgere un ruolo attivo nella lotta all’inquinamento.

Il sito è ospitato da Seeweb, azienda che ha sposato la causa della transizione ecologica e che utilizza tecnologie “verdi” sui propri server. Questa certificazione da parte della Green Web Foundation conferma l’impegno di SOSarno.it a favore di un futuro più sostenibile e sostenibile per il nostro pianeta.

“Siamo fieri di aver ottenuto questa certificazione e di essere in grado di contribuire alla transizione ecologica del web”, ha dichiarato Giuseppe Caruso, fondatore di SOSarno.it. “Speriamo che altri siti seguiranno il nostro esempio e che, un giorno, Internet funzionerà interamente con energie rinnovabili”.

In un mondo sempre più digitale, è importante che anche il web diventi più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. La certificazione di SOSarno.it come sito “green” è un passo importante in questa direzione e dimostra che anche le piccole azioni possono avere un impatto significativo sulla salute del nostro pianeta.