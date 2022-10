Sorrento Calcio, Scala: “Dedico il gol contro il Pomezia a mio nonno”

Condividi

Il Sorrento fa sempre più’ paura, nelle ultime cinque gare sono stati subiti solo due gol contro i dieci segnati. Il tecnico Vincenzo Maiuri sembra aver trovato la formula giusta e in una recente intervista non si è risparmiato nel segnalare giovani che stanno dimostrando tutto il loro impegno sul campo. Scala è sicuramente uno di questi, classe ’02 definito “un jolly molto sveglio” che ha firmato anche quest’ ultima vittoria contro il Pomezia con una rete nella ripresa. “Dedico questo gol a mio nonno e mi impegno per continuare a renderlo fiero anche se non è più’ con me”, così dichiara Scala al nostro giornale.