Sorpreso in giro nonostrante i domiciliari

E’ stato sorpreso mentre camminava per le vie di Teverola. L’uomo, un 44enne originario del Marocco e residente a Teverola, sarebbe dovuto rimanere in casa perché sottoposto alla detenzione domiciliare ed invece, durante la notte, è stato sorpreso in strada dai carabinieri della locale Stazione che lo hanno arrestato e posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.