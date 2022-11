Sorpreso con droga e un’arma in casa. Arrestato.

Durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Carlo III, gli agenti sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, mentre si trovava in corso Garibaldi era stata rapinata del suo cellulare da due uomini a bordo di una moto.

poliziotti

, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hannorintracciato e bloccato, poco dopo, i rapinatori in via Santi Giovanni e Paolo trovandoli in possesso del telefonino della vittima.