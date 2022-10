Sorpreso con armi e munizioni in casa. Arrestato

agenti

Squadra Mobile

Commissariato

Montecalvario

Ieri mattina glidellae delhanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in vico Tofa dove hanno rinvenuto una pistola marca “Olympic” cal. 38 con 5 cartucce a salve e priva di tappo rosso; inoltre, in un locale in uso all’uomo, gli operatori hanno rinvenuto un’altra pistola cal. 7,65 con matricola abrasa e con 4 cartucce di cui l’uomo nonha saputo giustificare la provenienza.