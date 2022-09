Sorpresi a rubare pneumatici di auto in sosta. Arrestati due soggetti pluripregiudicati

La Polizia di Stato di Caserta, nella decorsa notte, ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di furto e resistenza a P.U., due soggetti partenopei, pluripregiudicati.

Nel dettaglio, gli operanti della Squadra Volante, su segnalazione pervenuta all’utenza di pubblico soccorso 113, si portavano in San Nicola la Strada in quanto un cittadino aveva segnalato il furto in atto delle ruote di una autovettura ivi parcheggiata.

Gli agenti, quindi, bloccavano due malfattori – che opponevano resistenza- mentre erano intenti a caricare le cennate ruote a bordo di una autovettura nella loro disponibilità, successivamente sequestrata unitamente agli attrezzi utilizzati per compiere l’azione criminosa.

Al termine degli adempimenti di rito i due soggetti venivano posti a disposizione dell’A.G.

I medesimi venivano altresì fatti oggetto di provvedimento del Questore della provincia di Caserta che statuisce il divieto di far ritorno nel comune di San Nicola La Strada.