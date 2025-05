Sophie Codegoni, la figlia Celine compie 2 anni: la sorpresa (e la dedica di Alessandro Basciano)

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Celine Blue, compie oggi, lunedì 12 maggio, 2 anni. La piccola trascorrerà il compleanno insieme alla mamma che per l'occasione le ha preparato una sorpresa per un dolce risveglio. "La mia nanetta compie oggi 2 anni", ha scritto Sophie Codegoni che ha pensato di preparare, la notte prima, il suo dolce preferito: "Le sto preparando la sua torta preferita così domani mattina si sveglia con una bella sorpresa prima di andare a scuola", ha continuato l'influencer che ha seguito la ricetta per la torta margherita, che le ha consegnato al mattino con la candelina. L'influencer ha spiegato che oggi la piccola festeggerà con i compagnetti a scuola, mentre per il weekend sta organizzando un party a tema Hello Kitty con tutti gli amici. Diversamente, il papà Alessandro Basciano che non potrà partecipare ai festeggiamenti perché si trova a Miami – e anche per le vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto negli ultimi mesi (Lo scorso 30 aprile per Alessandro Basciano la Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento e il divieto di comunicazione nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni)- ha condiviso i suoi auguri per la figlia Celine sul profilo Instagram: "Due anni fa nasceva la bimba più bella del mondo, la mia bambina: sei la gioia e l'innocenza. L'innocenza della tua tenera età che traspare in quegli occhi uguali a quelli della tua mamma", scrive Basciano citando l'ex compagna Sophie. "Ti vedo sempre, sento la tua voce e il tuo caratterino che fa capire già tanto…", continua il deejay. "Sei la forza in questo periodo buio, buon compleanno. Il tuo papà", ha concluso. —[email protected] (Web Info)

