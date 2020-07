Sono soltanto sogni, la Segreti in giallo presenta un nuovo e avvincente romanzo di Andrea Biscaro

Condividi

La casa editrice campana pubblica una misteriosa storia dalle tinte oscure nata dalla penna dell’apprezzato autore de ‘La Foresteria delle tre sorelle’

Segreti in giallo Edizioni non si ferma e propone ai suoi lettori interessati letture estive. Anche il mese di luglio, per la casa editrice campana, sarà pieno di nuove storie da leggere tutto d’un fiato. Cinque le pubblicazioni in calendario, per un totale di quindici titoli all’attivo.

Ecco quanto dichiarano le direttrici editoriali, Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu: “A distanza di soli cinque mesi dalla nascita della collana, continuiamo a proporre senza sosta novità editoriali di qualità e spessore. Conferma diretta ne sono gli attestati di stima e apprezzamento che riceviamo quotidianamente dai nostri lettori.

Ad oggi, abbiamo già un modesto catalogo e titoli per ogni preferenza.

Ricordiamo che i generi da noi ricercati e pubblicati vanno dal giallo classico all’horror, passando per gotico, noir, thriller, steampunk, fantasy, romanzi epistolari e di ambientazione storica (ispirati al periodo della Belle Èpoque, fine Ottocento/metà Novecento).

Ci siamo accorte di un nutrito “sottobosco letterario” fatto di esordienti particolarmente talentuosi che la nostra collana è felice di presentare. L’entusiasmo con cui da parte dei lettori viene accolta ogni nuova uscita poi, rappresenta la spinta a proseguire su questa strada. Numerosi i manoscritti che ci arrivano anche in questi giorni, circostanza che ci riempie d’orgoglio. Vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro.”

La collana Segreti in giallo vanta nuove e promettenti penne esordienti, ma anche autori noti al mondo editoriale.

E proprio in merito alla prima uscita del mese, le direttrici editoriali sottolineano: “Apriamo il mese di luglio con un autore molto bravo, amato dai nostri lettori e con alle spalle un bagaglio importante dal punto di vista dell’esperienza editoriale. Torna Andrea Biscaro che, dopo ‘La Foresteria delle tre sorelle’, ci regala un nuovo romanzo ricco di suspence. ‘Sono soltanto sogni’ è una storia imperdibile e avvincente, dove la realtà appare sospesa e si intreccia continuamente a una dimensione onirica letale. La dimostrazione di una penna dalle varie e sorprendenti personalità letterarie. Un mix di giallo, horror e fantasy, come sempre, ad alta tensione.”

Il romanzo è reperibile su tutti gli store online e nelle librerie italiane, su richiesta.

Andrea Biscaro è un artista poliedrico, il cui nutrito curriculum è costellato di importanti collaborazioni editoriali, come autore e ghostwriter.

Sinossi

Stella è una ragazza brillante, ha un ragazzo premuroso e sta per compiere i tanto agognati diciotto anni. Tutto perfetto, se non fosse per degli incubi terribili che da un po’ di tempo la tormentano. Stella sogna Grace Island, una piccola isola sperduta nel Pacifico: qui, tra spiagge assolate e cocktail notturni, si consumano strani delitti. Ragazzi e ragazze in cerca di avventure esotiche sono adescati da misteriosi e affascinanti giovani.

Sono soltanto sogni?

L’unico modo per capirlo sarà quello di salpare verso il luogo fisico dei suoi incubi.

L’isola le appare familiare, troppo familiare, come se fosse la sua seconda casa.

Perché?

Chi è veramente Stella?

E qual è il suo conto in sospeso con la memoria?

Biografia

Vive da anni all’Isola del Giglio. Artista poliedrico, ha all’attivo molte pubblicazioni tra thriller, romanzi storici, gialli, libri per ragazzi. Per Segreti in giallo Edizioni ha già pubblicato ‘La Foresteria delle tre sorelle’. Tra i suoi ultimi titoli, ricordiamo ‘Il segreto di Chiaravalle’ (Meridiano Zero), ‘Dittico del sangue’ (Eretica Edizioni) e ‘LUNAR Amore a prima luna’ (Mondadori).