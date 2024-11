‘Sono sempre qui per te’, con Proodos ad Acerra giovani studenti al centro del contrasto alla violenza sulle donne

3 minuto di lettura

Il 25 novembre come data da ricordare e portare nel cuore per 350 ragazzi che con la Cooperativa sociale Proodos hanno dibattuto sulla necessità di creare una rete comunitaria per sostenere le donne vittime di violenza. Lo hanno fatto a proprio modo, sul palco del Teatro Italia di Acerra, presentando monologhi, canzoni, testi scritti di proprio pugno, e musica, così da incontrare gli adulti che con la propria professionalità sono garanzia di tutela, legalitá e sostegno per ragazzine e donne. Libri, video testimonianze e racconti vivi di donne prese in carico dal sistema sanitario, dalle forze dell’ordine, dai centri antiviolenza, da psicologi e pm, sono stati humus su cui imbastire la cultura del rispetto, per passare dalla parola all’azione pratica.

Il dato delle 99 vittime di femminicidio nel 2024, manifesta che sono trascorsi anni e le cose non sono cambiate per le donne che sono al centro degli abusi. L’iniziativa di Proodos, rappresenta dal presidente Mario Sicignano, palesa la volontà di non demordere nel creare una inversione di mentalità. Oggi la vera sfida è esserci come società e comunità, accanto alle donne. Da qui il titolo della giornata: ‘Sono sempre qui per te’, in collaborazione con il Comune di Acerra, rappresentato dal sindaco Tito D’Errico, intervenuto alla manifestazione con le sue assessore. Bisogna parlare costantemente di, a. e per le donne, anche quando alcuni meccanismi di intervento sembrano non funzionare. Per dimostrare infatti la necessità di creare fiducia e rapporto con le istituzioni, i protagonisti attivi delle politiche sociali hanno interagito con gli studenti del Liceo De Liguori e Munari di Acerra, insieme ai discenti della scuola media Caporale.

Sono infatti intervenuti nel confronto con gli studenti: Elena Picardi e Angela Marciano del Forum dei Giovani, rappresentati del Comitato Legalitá; la Dott.ssa Paola Di Santo, psicologa del Centro antiviolenza ‘La casa di Marinella’; la Dott.ssa Antonella Ciccarelli, direttrice Villa Dei Fiori di Acerra, che ha spiegato la funzionalità del percorso rosa del suo pronto soccorso; l’ Avvocato Loredana Capocelli del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli; ed ancora, la Dott.ssa Livia Nicodemo, vice questore ad Acerra; la Dott.ssa Giovanna Messina, procuratore onorario presso la Procura di Ivrea, e la consigliera regionale Dott.ssa Vittoria Lettieri.

La collaborazione tra professionisti, unita alla gioia dei giovani, ha inteso travalicare l’abisso dell’ipocrisia che può costruirsi intorno al tema della violenza sulle donne. Affinchè la giornata non fosse incentrata solo su proclami, ma fosse intrisa di verità e partecipazione sentita, la Proodos ha presentato ai giovani il libro ‘Amore senza lividi’, storie di guerriere senza paura, a cura di Manuela Palombi, con prefazione di Sabrina Ferilli. Si tratta di testimonianze reali inserite nella collana ‘Pietre scartate’, diretta da Giuliana Martirani. Raccontano il difficile percorso di fuoriuscita dalla violenza, lanciando un messaggio di speranza per la rinascita di ogni donna. Sulla raccolta narrata da Chiara Noschetti e Benedetta De Nicola, Sabrina Ferilli scrive: “Nessuna bambina dovrebbe aspettare un principe azzurro per poter essere felice. Le donne di questo libro ci raccontano, con le loro testimonianze, tutto il male che si nasconde nell’immagine del principe azzurro. Sono convinta che il problema originale è la base di queste incredibili testimonianze sia che la donna che subisce violenza, all’inizio, sente di essere più forte dell’uomo. Puó apparire paradossale, lo so. Eppure – almeno nel primo momento – tale donna sente di poter sopportare tutto il peso, di poterlo accogliere. L’errore, fatale, sta nel fatto che continuo a pensare che si tratti di amore”.

Ad avvalorare questa narrazione fatta di dolore e speranza, hanno contribuito i monologhi recitati dalle attrici del Teatro Rostocco, che con intensità hanno ribadito il diritto di esistere che non può essere sottratto ad alcuna donna.

Proodos, con il presidente Mario Sicignano ha testimoniato l’importanza di divenire comunitá educativa, facendo centro tra i giovani che al claim ‘Sono sempre qui per te’, hanno aderito con attiva partecipazione e coinvolgimento.

