Sonia Oliviero eletta Segretaria Generale della CGIL della provincia di Caserta, gli auguri del Presidente del Consiglio regionale

Sonia Oliviero eletta Segretaria Generale della CGIL della provincia di Caserta, il Presidente del Consiglio: “gli auguri più fervidi di buon lavoro e l’impegno ad affiancare l’azione del Sindacato con la forza amministrativa e politica della Regione”.

Il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, ha voluto congratularsi con la nuova segretaria casertana della CGIL, sicuro che tale nomina apra: “un dialogo permanente ed un processo osmotico di idee e programmi su cui esaltare le caratteristiche dei territori nella direzione di risolvere le principali emergenze della gente. Mai come in questa fase storica occorre l’entusiasmo che traspare dalle parole della Segretaria e soprattutto il nuovo protagonismo ad ogni livello di impegno pubblico. Il sindacato, nella autonomia delle sue funzioni, è centrale nel costruire occasioni di confronto e relazioni conferendo nuovi stimoli alle istituzioni, che dovranno fornire le grandi risposte ai quesiti dei nostri tempi. La Segretaria ha toccato temi importanti che rappresentano le linee guida sulle quali bisogna costruire sinergie efficaci: le aree interne e le periferie, la desertificazione e la nuova urbanizzazione del territorio, l’attenzione all’ambiente nella direzione della transizione ecologica, l’industrializzazione che sono tutti temi vivi e cocenti. Il PNRR è la straordinaria opportunità per sviluppare idee e progetti da cui è lecito attendersi una forte ricaduta occupazionale. La grande sfida delle Zone Economiche Speciali (ZES) all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento potranno beneficiare di agevolazioni fiscali e della semplificazione amministrativa. La pandemia che ci ha condizionati, cambiandoci, deve conferire prudenza ma anche attenzione per una migliore sanità. Le profonde trasformazioni sperimentate e valorizzate durante il lockdown nel mondo del lavoro che, con lo smart working ed il lavoro agile, si è dato una nuova modalità operativa, non meno efficiente e produttiva del lavoro in presenza. La guerra che riapre i temi della solidarietà e della accoglienza in una dimensione dell’altro quelle valore aggiunto e non limite. La crisi energetica, la caduta del governo Draghi ed il vulnus della democrazia e della politica. Tante questioni che toccano l’interesse della gente e che senza una nuova stagione di analisi e discussione rischiano di negare alla nostra terra le grandi sfide per la crescita e lo sviluppo. La giovane età di Sonia Oliviero, la sua esperienza già maturata in numerosi incarichi sindacali e la sua voglia di cambiare il mondo circostante la renderanno sicura interlocutrice in un mondo in cui bisogna ricostruire il tessuto connettivo dell’ascolto e delle azioni sinergiche per evolvere. Buon lavoro Segretaria.