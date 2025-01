Sonego battuto da Shelton, azzurro k.o. nei quarti degli Australian Open

2 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Lorenzo Sonego battuto oggi 22 gennaio da Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2025. L'azzurro viene sconfitto dallo statunitense, testa di serie numero 21, che si impone per 6-4, 7-5, 4-6, 6-4. 7-6 (7-4) in 3h50'. L'americano aspetta il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur. Nulla da fare per il tennista torinese, che parte male e va sotto di due set, ma poi lotta come un leone portando il match al tie break del quarto e forse qui fallisce un paio di punti decisivi per rimettere il discorso in parità. Passa Shelton con merito, al termine di una battaglia che proietta l'americano per la seconda volta alle semifinali di uno Slam (dopo gli Us Open 2023). Lo statunitense piazza 'solo' 9 ace, ma il dato non esprime il reale peso del suo servizio sul match: il 71% di prime palle è un'ipoteca sulla vittoria, considerata la potenza della prima palla che viaggia a oltre 200 all'ora. Per Sonego – che piazza 63 vincenti e commette 55 errori gratuiti – Melbourne resterà comunque nell'album dei ricordi grazie a un percorso memorabile, chiuso con la prima qualificazione in carriera ai quarti di uno Slam. Sonego spreca 3 palle break sul 3-3 nel primo set, la chance non sfruttata si rivela decisiva. Shelton accelera nel nono game e alla terza opportunità strappa il servizio all'azzurro (5-4) per chiudere il primo set 6-4. L'azzurro rischia di crollare all'inizio del secondo game: salva 2 palle break, tira fuori dal cilindro una volee di rovescio miracolosa – con palla che torna nel suo campo – e rimane a galla. Sonego resiste anche nel terzo game, ma sul 3-3 subisce il break che spezza l'equilibrio. Quando tutto sembra compromesso, Shelton concede una possibilità: lo statunitense sul 5-4 si ferma, affonda il dritto in rete e regala il 5-5. Sonego potrebbe mettere la freccia ma non riesce a carburare, cede di nuovo la battuta e stavolta Shelton non fa sconti: 7-5. Sonego trova solidità al servizio nel terzo set che scivola via senza palle break fino al 5-4 per l'azzurro. Shelton si concede un passaggio a vuoto nel momento meno opportuno: 2 palle break equivalgono a altrettanti set-point, Sonego rientra in partita: 6-4 per lui, si va al quarto. Il livello del match cresce, Sonego riesce a giocare con continuità anche nei turni di servizio di Shelton, che continua a sparare prime a 207 km orari. L'azzurro ha una palla break a disposizione nel sesto game ma non la converte. Nel game successivo si tira fuori da una situazione potenzialmente rognosa (15-30) e rimane in carreggiata. Sul 5-5, Sonego fronteggia e annulla 2 pesantissime palle break, conquista il 6-5 e si guadagna il tie-break contro un avversario che continua a sparare siluri alla battuta. Sonego mette a segno il primo mini-break (2-1) ma non resce ad allungare (2-2) e si ritrova sotto (2-3). Il servizio non sembra un fattore, anche Shelton concede alla battuta (3-3). Nemmeno lo statunitense riesce a prendere il largo: Shelton si schianta sui tabelloni nel tentativo di salvare una palla, missione fallita (4-4). Sonego attacca con una palla soft, si espone al passante dell'avversario che sfonda (5-4). Shelton arriva al match point e chiude. —[email protected] (Web Info)

