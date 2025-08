Sondaggio Youtrend, Fratelli d’Italia cresce e Pd stabile

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce, il Pd è fermo e il M5S sale. E' il quadro se si andasse alle elezioni oggi secondo l'ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 28,5%, in crescita di 0,4 punti rispetto al 16 luglio. La formazione guidata da Giorgia Meloni aumenta il vantaggio: il Partito Democratico resta stabile al secondo posto con il 22,1%, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,7% e sale al 13,4%. Più distanziati gli altri partiti di centrodestra: Forza Italia scende all'8,4% (-0,5), mentre la Lega guadagna un decimo di punto e si attesta all'8,3%. Alleanza Verdi Sinistra, invece, cala al 6,9% (-0,4). Tra le forze centriste, Azione cresce al 4,1% (+0,5), mentre calano sia +Europa (1,8%, -0,3) che Italia Viva (1,7%, -0,3). In lieve aumento Noi Moderati, che sale allo 0,6% (+0,3). A un eventuale referendum costituzionale sulla riforma della giustizia gli italiani si dividerebbero: il 51% voterebbe sì (per approvarla) e il 49% no (per respingerla). L'affluenza stimata sarebbe pari al 55% – anche se ai referendum costituzionali, a differenza di quelli abrogativi, non è previsto un quorum. Due punti importanti della riforma sono la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, che vede favorevole il 47% degli italiani e contrario il 29%, e la divisione del Consiglio Superiore della Magistratura in due rami, uno per i giudici e l'altro per i pubblici ministeri, che vede il 41% degli italiani a favore e il 35% contrario. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.