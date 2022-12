Sondaggio Swg per il Tg di La7: FdI doppia il Pd, Terzo Polo supera la Lega

Condividi

L’ultimo sondaggio è quello realizzato da Swg per il Tg di La7, andato in onda l’altra sera.

Secondo il sondaggio di Swg vola Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Il partito della presidente del Consiglio guadagna anche un altro 0,5% in una settimana, salendo al 30,8%. In discesa il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perde lo 0,3% e si sttesta al 16,6%, con i dem che calano di un altro 0,4% e finiscono al 15,4%.

Il Terzo Polo di Calenda e Renzi sale dello 0,1% fino all’8,2% e scavalca la Lega, nonostante recuperi lo 0,3% in una settimana, non va oltre l’8,1%. Distante, ormai, Forza Italia che perde un altro 0,4% ed è al 6,1%.

Poi Verdi e Sinistra perdono lo 0,3% e scendono al 4,0%. Intanto +Europa – con un più 0,2% – riesce a tornare al 3,0% tondo. Italexit con Paragone resta stabile al 2,2%, mentre Unione popolare cresce dello 0,1% e sale all’1,7%.