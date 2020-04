Somma Vesuviana: Semplice la modalità di consegna domande per “Bonus Spesa”

Somma Vesuviana, 5 aprile 2020 – L’Ente ha reso più semplice la consegna che delle domande per accedere ai bonus spesa, che potrà avvenire tramite WhatsApp o posta elettronica. Un servizio semplificato per rendere sempre inferiori le uscite di casa dei cittadini. “Le persone che hanno i requisiti, al fine di chiedere i buoni spesa potranno informarsi dal sito del Comune ed inviare tutta la documentazione tramite il numero WhatsApp che è il seguente: tel. 370 1548285. Inviare una foto chiara e leggibile del modulo e dei documenti di riconoscimento. Può accedere a questa misura chi ha avuto una chiusura o sospensione di attività lavorativa propria o svolta in qualità di dipendente – spiega il sindaco Salvatore Di Sarno – chi non riceve ammortizzatori sociali e non ha alcuna forma di sostentamento. La richiesta può essere presentata o tramite posta elettronica: ambiton22@libero.it; tramite pec: responsabile.po7@pec.sommavesuviana.info; o tramite WhatsApp. È escluso chi ha già una prestazione, chi ha un reddito medio – alto”.

