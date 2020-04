Somma Vesuviana, salgono a 20 i contagiati e 238 le persone in isolamento

Somma Vesuviana, 9 aprile 2020 – Salgono a 238 le persone in isolamento, mentre si aggiunge un altro positivo al coronavirus nella città di Somma. “Ventesimo caso di Coronavirus a Somma Vesuviana e ben 238 persone in isolamento”, conferma il sindaco Salvatore Di Sarno. “Abbiamo il ventesimo contagiato a Somma Vesuviana. Oltre ai 20 casi di Coronavirus ci sono 238 persone in isolamento. Nella sola giornata di ieri i controlli effettuati per strada sono stati 30. Chiedo ai cittadini di non lasciare a terra guanti e mascherine. Non si può e non si deve fare! A breve procederemo con i bonus spesa. Ricordo ai cittadini che solo pochi giorni fa ho attivato il divieto alla spesa frazionata, ha affermato Salvatore Di Sarno – e i controlli sono serrati, al fine di evitare che ci siano individui in strada, e chi si recherà di frequente al supermercato per la spesa frazionata incorrerà in multe. Intendo precisare che per spesa frazionata si intende l’acquisto di pochi alimenti, inferiori a 5, non compresi nei freschi di giornata”.

SOSTIENI ILMONITO.IT Caro lettore, ilmonito.it non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie! ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa Maria Beneduce